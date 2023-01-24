Президент Сербии Вучич в своем обращении к гражданам страны заявил, что не исключает вероятность ухода в отставку, если это сможет спасти страну.

По его словам, война в Украине стала причиной колоссального давления Запада на Сербию.

Также Вучич сказал, что Запад угрожает остановкой процесса евроинтеграции Сербии, прекращением инвестиций и санкциями, если Белград не примет условия нового франко-германского плана переговоров с Косово.

«Сербию заставляют выбирать между изоляцией и согласием на вступление Косова в ООН», – заявил сербский президент.

Вучич также отметил ужесточение позиции Запада после начала войны в Украине.

«Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили. Нет больше терпимости. И они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и, конечно же, территория Республики Сербия — это их двор, чтобы здесь все было, как они хотят. Если внимательно посмотреть на последние несколько месяцев, то после начала войны это стало одной из самых больших проблем для Сербии. В первую очередь по той причине, что мы у всех на виду, потому что мы не ввели санкции против Российской Федерации, а затем и из-за постоянных инцидентов, вызванных Курти (премьер Косова)», — сказал Вучич.