В Украине по решению суда арестованы два самолета Ан-148 российской компании, которая находится под санкциями. Об этом сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 23 января.

«Согласно решению СНБО Украины, к обществу были применены персональные специальные экономические и другие санкции», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2021 году подсанкционное предприятие, используя кипрскую оффшорную компанию для обхода введенных санкций, заключило договор аренды этих самолетов с украинской компанией, которая использовала их в своей хозяйственной деятельности.

«После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины договоры аренды были расторгнуты. Самолеты должны были быть вывезены с территории Украины и доставлены в РФ. стоимость самолетов составляет около 10 млн евро», – отметили в надзорном ведомстве.

Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам пособничества государству-агрессору и коллаборационной деятельности проводит Главное следственное управление СБУ (ч.1 ст.111-2, ч.4 ст.111-1 УК Украины).