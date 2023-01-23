23 января государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора государственный секретарь США высказал обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся в Лачинском коридоре на территории Азербайджана. Энтони Блинкен выразил приверженность США нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддержку переговоров по мирному договору. Информацию приводит пресс-служба президента Алиева.

Отметив, что на дороге Лачин-Ханкенди нет никакой блокады, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что с 12 декабря 2022 года обеспечен проезд по этой дороге около 980 транспортных средств, из которых более 850 принадлежали российским миротворцам, а свыше 120 – Международному Комитету Красного Креста. Кроме того, президент Азербайджана сообщил, что посредством Международного Комитета Красного Креста обеспечена транспортировка в Армению проживающих в Карабахе около 90 больных и лиц, нуждающихся в медицинской помощи. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что все это свидетельствует о том, что дорога Лачин-Ханкенди не закрыта Азербайджаном.

Глава государства отметил, что незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, должна быть прекращена, и на данной территории необходимо обеспечить возможность для постоянного проведения Азербайджаном мониторинга и инспектирования. Президент Азербайджана сказал, что Лачинская дорога используется для незаконной переброски мин, произведенных Арменией в 2021 году.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна привержена мирному процессу и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Глава государства сказал, что мирный договор, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном, должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений на основе норм и принципов международного права и представленных Азербайджаном пяти принципов.

Президент Ильхам Алиев отметил, что права и безопасность гражданского армянского населения, проживающего в Карабахской экономической зоне Азербайджана, будут обеспечены на основе Конституции и законов Азербайджана.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.