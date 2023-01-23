Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен выступила против поставок Киеву тяжёлых танков. Об этом она заявила в интервью телеканалу BFMTV.

«Я считаю, что это может усугубить конфликт… Разве поставками тяжёлых вооружений мы не интернационализируем конфликт, что является большой опасностью? Это огромный риск. Не удалит ли это нас от мирного решения на переговорах?» — заявила Ле Пен в ответ на вопрос, стоит ли поставлять Украине тяжёлые танки.