Глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов выступил на зимней сессии организации.

В частности, он заявил, что два года назад Азербайджан освободил свои земли от оккупации и восстановил справедливость.

«За два года мы сделали все для мира. Чтобы сорвать эти мирные переговоры, армянская сторона всегда пытается обмануть международные институты, используя фразу «Блокада Лачина». Они делают это из-за того, что осознают, что потеряли свою силу», — сказал он.

Самед Сеидов отметил, что, несмотря на освобождение территорий от оккупации, люди не могут вернуться на родные земли из-за мин, установленных Арменией. Он добавил при этом, что Армения не может встречаться с азербайджанцами и обсуждать будущее региона.

«Вместо этого они провоцируют людей, проживающих в Карабахе. Сейчас в Карабах привозят Рубена Варданяна. Этот человек находится под санкциями многих учреждений», — сказал Сеидов.

Самед Сеидов порекомендовал Армении начать думать о прочном мире в регионе вместе с Азербайджаном, а не умолять международные организации.