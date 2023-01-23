Главы МИД ЕС утвердили создание гражданской миссии на армяно-азербайджанской границе для «содействия урегулированию на Южном Кавказе».

Как утверждают в ЕС, задачей миссии станет «повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».

«Самый главный вопрос – это пассивная позиция России, страны союзника Армении и члена ОДКБ. Если на территории Армении в этот раз на длительный период приходит «гражданская миссия» отставных натовских офицеров и разведчиков, то это, казалось бы, больше всего должно беспокоить Россию», — прокомментировал решение ЕС «Минвалу» политолог Ризван Гусейнов.

Аналитик добавил, что Москва открыто заявляет, что она уже воюет с НАТО, а тут на территории Армении обеспечивается устойчивая военное присутствие НАТО на глазах у 102-й российской военной базы, российских погранвойск и ФСБ на территории Армении.

По его словам, есть как минимум два варианта развития события.

«Первое: не секрет, что эта миссия лоббируется Францией и, фактически, Россия, уходя из Армении стремится передать эту территорию под временный, как она думает, контроль Франции. Это связано со сложной ситуацией, которая складывается для России не только на украинском фронте, но и в кремлевских коридорах», — сказал он.

Второе: Россия вместе с Францией, Австрией, Бельгией, Германией и рядом близких ей стран пытается спасти Армению от неминуемого поглощения со стороны Турции.

«То есть, все эти страны объединяет наличие для них многовековой «турецкой угрозы». То есть, это не столько вопросы, связанные с Азербайджаном, а сколько с противостоянием вышеуказанных интересантов Турции», — добавил он.

Гусейнов считает, что есть еще один фронт противостояния, который появился после того, как КСИР был признан террористической организацией со стороны ЕС, а значит «гуманитарная миссия» в Армении — растущее иранское влияние в регионе.

«Интересно будет наблюдать за деятельностью иранского генконсульства в Кафане на фоне дефилирующих вокруг него натовских специалистов. Фактически, есть угроза «сириизации» Армении и раздел его на отдельные кантоны под протекторатом разных государств.

Как минимум интересы пяти сторон могут столкнуться на территории Армении, а именно, Турции, Азербайджани, России, Ирана и западного альянса в лице ЕС и США. То есть, Пашинян любыми силами пытается спасти свою власть, а судьба армянской государственности для него вторична. То есть, он может повторить горький опыт Башара Асада», — подчеркнул он.

Политолог также добавил, что таким образом Армения превращается в фейл-стейт.

«Мы и раньше это знали и открыто говорили. Теперь это подтверждается реальными событиями. Запад намерен противодействовать азербайджано-турецкому альянсу и ирано-индийскому. Начинается новые схватки за будущие транзитные пути, которые определят судьбу Евразии», — добавил он.

Говоря об интервью Варданяна BBC, политолог сказал, что последняя попытка России удержать и расширить свое влияние через проект «Рубен Варданян» потерпела крах.

«Идея повторить путь Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна из карабахских пешек в ереванскую дамку не увенчалось успехом. Турция, Азербайджан, Израиль и Великобритания не дали реализоваться этому французско-российскому плану. Интервью Рубена Варданяна BBC “Hard talk” – это приговор для него самого. В свое время и Никол Пашинян выходил в этот эфир. Что стало с «арцахской мечтой» Пашиняна, мы все знаем. У российско-французского альянса очень сложный выбор. Или пожертвовать Карабахом ради Армении, или потерять весь регион, выбор за ними», — резюмировал он.