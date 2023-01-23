Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в своем Twitter отметил, что имея западные танки, Украина могла бы создать важную для будущих боев бронетанковую бригаду, которая стала бы авангардом силы для прорыва российской обороны.

Он отметил, что речь идет о нанесении удара по России в направлении Мариуполя. Ходжес добавил, что это в свою очередь позволить изолировать временно захваченный Крым.

«Украинцы знают, что решающей территорией является Крым. Имея танки с Запада, Украина могла бы создать бронетанковую бригаду, которая служила бы авангардом силы для прорыва российской обороны в направлении Мариуполя, чтобы продолжить изоляцию Крыма», – отметил генерал.