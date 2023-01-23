Поздним вечером 15 ноября Сенат Франции практически единогласно принял антиазербайджанскую резолюцию, в которой, помимо прочих требований к правительству Франции, было предложено в сотрудничестве с другими европейскими партнерами спланировать… дипломатические и экономические контрмеры для наказания Азербайджана, включая введение аж санкций, замораживание активов азербайджанского государства, а также эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана.

Замахнулись, однако.

Еще через две недели нечто подобное и тоже содержащее призыв к введению против Азербайджана санкций приняла теперь уже нижняя палата французского парламента — Национальное собрание Франции.

Уже в этом году, 18 января Европейский парламент принял (отправленную немедленно в урну) резолюцию с призывом разблокировать то, что не заблокировано.

А еще через три дня напомнил о себе парламент Нидерландов, принявший резолюцию, которая призывает правительство как своей страны, так и других государств-членов ЕС оказать… давление на Азербайджан, чтобы разблокировать Лачинский коридор. Где Голландия, а где Лачин! Кстати, это не первый раз, когда голландские депутаты (которые вряд ли смогут показать на карте Лачинскую дорогу), ну, просто, настаивают на наказании Азербайджана. Напомним, неделю спустя после окончания 44-дневной войны, а именно 18 ноября 2020 года, парламент этой страны принял резолюцию, призывавшую правительство выступить на уровне Евросоюза с предложением… ввести санкции, аж против самого президента Азербайджана Ильхама Алиева и его семьи. Спрóсите, за что? Да наверное, за блестящую победу руководимой им доблестной Азербайджанской армии в операции по освобождению оккупированной территории страны и принуждению нарушителя регионального спокойствия (Армению) к претворению в жизнь четырех резолюций Совета безопасности ООН.

Случись всё это до 44-дневной войны, мы, может быть, еще и придали бы этим документам какое-то значение, анализировали бы каждое слово, пытались бы искать скрытый смысл, подтекст и воспринимали бы их как индикатор позиции мирового сообщества к нашей боли. Ну а сейчас, когда полным ходом идет восстановление освобожденного города Шуша, Суговушана, Гадрута, a через когда-то непроходимый рельеф прокладываются дороги к высокогорным позициям с видом на озера Бала Гёйча, города Даралаяз-Истису, Гёрус, Гафан, строятся тоннели под Муровским хребтом и уже третий за три послевоенных года международный аэропорт, подобные бумажки воспринимаются нами с усмешкой.

Вы чем там занимаетесь, господа европейские законодатели? Азербайджан тут Авгиевы конюшни расчищает после армянских варваров, а вы чем заняты? С трибун горлопаните, бумажки всякие принимаете, отчитываете кого-то, кто не обращает на ваш писк никакого внимания… Интересно, что объединяет эти резолюции одна любопытная деталь: в них содержится призыв ввести санкции, наказать!

Ну и как, услышал кто-нибудь вас? Введены санкции? Последовало наказание?

По поводу всей этой клоунады кристально ясно выразился Президент Алиев, отвечая 12 января на вопросы журналистов из азербайджанских телеканалов: «[Э]то просто очередное антиазербайджанское шоу, не могу назвать это иначе. Армяне и их покровители считают, что, используя это против нас, чего-то добьются. Ничего не добьются. У нас справедливые требования… Нас не пропустили на эти рудники, которые эксплуатируются фактически незаконно… Пока мы не получим выход туда, наверное, и акция будет продолжена», — сказал глава государства.

Все слышали? Ничего не добьётесь! Цена вашим резолюциям — грош! Даже меньше. Никто не сможет оказать на нас давление. Никакими санкциями нас не напугать. Пуганые! Несмотря на всю эту истерию, акция на дороге Лачин-Ханкенди продолжится, пока не будут выполнены переданные через представителей РМК сепаратистам законные требования ее участников, а именно:

1) удаление Рубена Варданяна из Карабаха;

2) прекращение незаконной эксплуатации рудника Гызылбулаг;

3) установка рентгеновских сканеров на российском КПП на въезде из Армении в Лачинский район и участие азербайджанского представителя в досмотре проезжающих автомобилей;

4) вывод тяжелой военной техники из Карабаха.

Пока все эти требования не будут выполнены, принимайте хоть 500 резолюций. Все они отправятся вслед за своими предшественниками в урну. И, кстати заметить, ни одно из выдвинутых требований не противоречит ни одному подписанному Азербайджаном документу, включая Трехстороннее Заявление от 10 ноября 2020 года. Эти требования не выходят за рамки суверенных прав нашего государства. Никто в мире не имеет права поднять брови от этих законных требований.

А карабахским армянам, с которыми начался было складываться контакт и конструктивный диалог до того, как там нежданно-негаданно нарисовался Рубен Варданян, хорошо было бы задуматься, что дал им приезд в регион этого персонажа. Стало ли им лучше? Если да, то чем? А ведь ничем, и сами карабахцы, мы уверены, в душе это понимают.

Если они сами не прогонят этого самозванца, то дальше может быть еще хуже, чем сегодня.

Нет, мы не хотим никого пугать, да и предугадать ход каких-то мелких событий мы не можем и не намерены. Но то, что продолжение нахождения этого проходимца в Карабахе уж точно не улучшит жизнь его жителей, это мы знаем точно и, мы уверены, сами карабахцы — тоже.

Так зачем он вам там? Для чего? Ведь шло всё нормально: уже начался контакт между азербайджанцами и вами, причем в отсутствии миротворцев. Никто ни на кого с ножами не кидался. Подходили к рабочим, обменивались мыслями по поводу строившейся дороги, помогали чем-то, те отвечали тем же, тоже помогали, чем могли. В Сарсанге началось взаимодействие. Старожилы начали вспоминать, как жили вместе.

И вдруг, на тебе — объявился самозванец. «Спаситель», понимаешь ли!

Послушайте, мы очень хорошо осведомлены абсолютно всем, что происходит в зоне вашего проживания. Знаем мы и о настроениях. Мы знаем, что большинство вас — карабахских армян — с недоверием относится к этому залётному гастролёру. Ничего кроме проблем, он вам не дал, и кроме новых проблем, ничего его дальнейшее нахождение в Карабахе не принесёт. Просто имейте это в виду. Реинтеграция Карабаха в Азербайджан неотвратима! В новом Карабахе, уже в составе Азербайджана, места для Рубена Варданяна НЕ БУДЕТ! Даже если он лично примет эту реальность и заявит о своей готовности жить по азербайджанским законам. Ему здесь места не будет ни в какой роли!

А будет ли место вам — об этом думайте сами. И решайте сами.

Зухраб Дадашов