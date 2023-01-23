Говоря о происходящем в Украине, можно сказать, что война Запада с Россией уже не гибридная, а почти настоящая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Когда мы говорим о том, что там происходит, в Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было в Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке», — сказал министр по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.