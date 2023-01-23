Завершены ремонтные работы на 133-метровом участке проспекта Азадлыг от улицы Физули до улицы Диляры Алиевой.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

С учетом интенсивности движения на указанном участке, и неудобств, которые создавало старое покрытие дороги, произведена его замена на новое асфальтобетонное покрытие.

В настоящее время также проводятся ремонтные работы на участке улицы Физули длиной 232 метра от проспекта Азадлыг до улицы Рашида Бейбутова. Их планируется завершить в ближайшие дни.