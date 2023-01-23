Тегерану удалось добиться увеличения объема ВВП почти на 4%, иранскую экономику ожидают хорошие перспективы в новом 1402 году, который наступит 21 марта по персидскому астрономическому солнечному календарю.

Об этом, как передало агентство IRNA, заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси, выступая в меджлисе (парламенте) в ходе дебатов по законопроекту о госбюджете на следующий год.

«Все усилия правительства направлены на достижение экономического роста, — отметил он. — В результате нам удалось добиться увеличения объема валового внутреннего продукта почти на 4%». Как подчеркнул Раиси, этот макроэкономический показатель позволяет говорить о том, что «у Ирана очень светлое будущее».

Президент сообщил, что правительству удалось увеличить производство электроэнергии, снизить уровень инфляции и добиться притока инвестиций. По его словам, обещание властей о создании 1 млн рабочих мест «выполнено, но этого недостаточно». Раиси привел данные о росте производства зерна на 17%, добавив, что объем экспорта зерновых вырос с 16 до 20 млн тонн. «В области сельского хозяйства количество наукоемких предприятий увеличилось на 71%», — указал он.

Министр торговли, промышленности и шахт Сейед Реза Фатеми Амин, со своей стороны, обратил внимание на положительную динамику в производственном секторе, а также на важный шаг в развитии цифровой экономики, связанный с введением системы электронных чеков.

По данным IRNA, экспорт горнодобывающей промышленности Ирана превысил $9 млрд за первые девять месяцев года по персидскому календарю. Большая его часть приходится на сталелитейную отрасль и поставки металлопродукции на сумму $4,8 млрд.