В Баку найдена ручная граната.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Сообщается, что на горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Кешля Низаминского района столицы.
На место выехала бригада Службы спасения особого риска Министерства чрезвычайных ситуаций.
При осмотре места происшествия были обнаружены ручная граната Ф-1 и 1 детонатор УЗРГМ, завернутую в пакет.
Боеприпасы были вывезены с территории для утилизации специалистами МЧС.
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