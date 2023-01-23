Глава Пентагона Ллойд Остин и помощник президента США Джо Байдена Джейк Салливан поссорились с помощником федерального канцлера Германии Олафа Шольца из-за отсутствия решения по поставкам в Украину танков Leopard 2. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что конфликт у американских чиновников возник с ближайшим советником канцлера Германии Вольфгангом Шмидтом.

«Союзники Германии по НАТО отреагировали открытым непониманием или едва скрытым гневом на решение канцлера Олафа Шольца пока не давать обещание предоставить Украине танки Leopard. Особенно резким был тон в правительстве США», — сообщают журналисты.