Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президентские и парламентские выборы в республике пройдут 14 мая, сообщает агентство «Анадолу».

Об этом турецкий лидер заявил на встрече с молодежью в провинции Бурса.

«Призываю представителей нашей молодежи, впервые принимающих участие в выборах, сделать правильный выбор во время голосования, которое состоится 14 мая», — отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что президентские выборы в Турции изначально планировалось провести 18 июня.