Если ФРГ откажется отправить Украине танки Leopard, то Варшава будет готова к тому, чтобы создать новую военную коалицию без Германии.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы создадим «малую коалицию» стран, которые будут готовы пожертвовать часть своей современной техники для Украины. Мы не будем пассивно наблюдать, как она истекает кровью», — сказал он.

Польский министр отметил, что хотел бы услышать от Германии ответ, могут ли другие страны, в арсенале которых есть танки Leopard, передать их украинской армии.