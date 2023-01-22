«Я много раз говорил и еще раз повторяю, что против того, чтобы юристы обсуждали своих коллег в социальных сетях. Это противоречит правилам этического поведения адвокатов».

Такое мнение высказал председатель президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Он заявил, что отношения между адвокатами должны решаться в рамках Коллегии адвокатов.

По его словам, обсуждения коллег в соцсетях недопустимы.

«В результате это негативно сказывается на репутации адвокатуры в обществе. Недовольные должны обращаться в Коллегию адвокатов, и после возбуждения дисциплинарного производства, будет дана правовая оценка», — сказал он.