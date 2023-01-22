На состоявшемся в Ашхабаде заседании парламента — Милли Генгеша Туркменистана под председательством Гурбангулы Бердымухамедова с участием представителей общественности страны принято решение о создании Халк Маслахаты Туркменистана как высшего органа народной власти.

К полномочиям Халк Маслахаты Туркменистана относятся рассмотрение и утверждение предложений о принятии законов в соответствии с Конституцией, внесении в них изменений и дополнений, определение основных направлений внутренней и внешней политики страны, определение программ экономического, социального и культурного развития, оценка вопросов мира и безопасности, осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Туркменистана.

Возглавил Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, который ранее был председателем верхней палаты парламента. Также за ним закреплен статус национального лидера.

При этом Халк Маслахаты как палата представителей в парламенте был упразднен, а сам парламент стал однопалатным. Соответствующий проект конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.