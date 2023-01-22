Совместным приказом министра энергетики, министра финансов, министра внутренних дел и председателя КНБ в Казахстане продлили запрет на вывоз автомобильного топлива сроком на полгода, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится: «Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующих соответствующее направление вице-министров энергетики, финансов, внутренних дел и заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК – директора Пограничной службы».

Совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

О планах продления запрета на вывоз топлива из Казахстана сообщалось 20 декабря 2022 года.