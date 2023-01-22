Стрельба произошла в субботу в американском городе Монтерей-Парк (штат Калифорния), есть пострадавшие, сообщает газета Los Angeles Times.

Отмечается, что сообщения о стрельбе начали поступать после 22:00 по местному времени в субботу.

Как сообщает портал RMG News, не менее 10 человек погибли, еще 9 пострадали в результате стрельбы. Официально местные власти ситуацию еще не прокомментировали.

По данным Los Angeles Times, десятки тысяч человек собрались в субботу на фестивале в честь китайского Нового года по лунному календарю в городе.