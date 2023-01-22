Бывший министр внутренних дел Венесуэлы Мигель Родригес Торрес, задержанный в марте 2018 года, вышел на свободу и покинул страну, сообщает ТАСС.

Он направился в Испанию.

В соцсетях появилось видео, которое Торрес записал перед вылетом. «Это неоднозначный для меня момент. Я очень счастлив, потому что вышел на свободу <…>, но в то же время я покидаю родину, оставляю любимую Венесуэлу», — говорит он на записи.

Торрес также поблагодарил за помощь бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, который, по словам экс-главы МВД, «три года без устали боролся, чтобы достичь этого результата». Ранее на этой неделе Сапатеро встречался с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе.

Торрес руководил службой разведки Венесуэлы при президенте Уго Чавесе с 2002 по 2013 год, в 2013-2014 годах он занимал пост главы МВД.

В 2015 году бывший министр начал выступать с критикой действующего президента Мадуро. В марте 2018 года он был задержан по обвинению в участии в сговоре с целью дестабилизации ситуации в стране.