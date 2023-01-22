Федеральные власти Канады согласились выплатить 2,8 млрд канадских долларов ($2,09 млрд) двум племенам коренных жителей страны в качестве компенсации за ущемление их культурных и языковых прав, сообщает телеканал CBC.

По его словам, коллективный иск к властям еще в 2012 году подали 325 представителей двух племен. Они требовали компенсации за «потерю языка и культуры», связанную с их обучением в так называемых резидентских школах, куда принудительно забирали детей индейцев. Соглашение сторон еще должен одобрить Федеральный суд Канады.

Предполагается, что в случае одобрения сделки судом власти в течение 20 лет перечислят 2,8 млрд канадских долларов в специальный фонд. Средства из него коренные жители будут тратить по своему усмотрению.