За сутки украинские войска отбили вражеские атаки в районе 10 населенных пунктов на Донбассе.

В частности, отражена очередная атака россиян на Бахмут, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

«За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противников в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терни, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Кроме этого, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян и 3 — по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В Генштабе также сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения российских военных.