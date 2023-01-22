Министерство юстиции США обнаружило в доме президента Джо Байдена в штате Делавэр еще шесть секретных документов, сообщает адвокат американского главы Боб Бауэр.

По словам юриста, очередной обыск прошел 20 января в доме Байдена в Уилмингтоне. Бауэр также уточнил, что обнаруженные шесть документов «с пометками о конфиденциальности» относятся к периодам времени, когда Байден занимал должности сенатора и вице-президента США.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Минюст США отказался от участия агентов ФБР в деле о найденных у президента Соединенных Штатов Джо Байдена секретных документах. По данным издания, это было сделано, чтобы не усложнять следующие этапы расследования.

Телеканал NBC также сообщал, что администрация Джо Байдена увязла в «пиар-кошмаре» в связи со скандалом, который произошел из-за обнаруженных у него секретных документов. По информации источников NBC, президент Соединенных Штатов разочарован реакцией своей команды на развитие ситуации. В особенности это касается неудачных попыток показать Байдена в лучшем свете и создать контраст между ним и бывшим американским лидером Дональдом Трампом.