Министр образования и государственных услуг Новой Зеландии Крис Хипкинз в воскресенье был избран новым лидером правящей Лейбористской партии и возглавит правительство в качестве премьер-министра после отставки Джасинды Ардерн, сообщает издание The New Zealand Herald.

Ожидается, что сразу после избрания Хипкинза новым лидером Лейбористской партии Новой Зеландии, Ардерн подаст заявление об отставке генерал-губернатору и новый, 41-й премьер-министр страны будет приведен к присяге. Первое заседание кабинета министров под руководством нового главы правительства должно пройти в среду, 25 января.

Ранее, выступая перед журналистами, Хипкинз отметил, что с нетерпением и энтузиазмом ждет возможности приступить к работе в качестве премьер-министра. «Это огромная привилегия и огромная ответственность», — подчеркнул он.

Заместителем премьера станет глава министерств социального развития и занятости; культуры, искусств и национального наследия Кармел Сепулони. Действующий вице-премьер Новой Зеландии Грант Робертсон, возглавляющий также министерства финансов, инфраструктуры и спорта и отдыха, сохранит только свои министерские портфели.