Экоактивисты и представители неправительственных организаций продолжают акцию в городе Шуша — на дороге Лачин-Ханкенди в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности золоторудного прииска «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли», сообщает АПА.

Несмотря на морозную погоду, акция продолжилась всю ночь.

Участники акции начали день с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

Экоактивисты продолжают протесты и на 42-й день акции, скандируя различные лозунги.

Отметим, что акция стартовала 12 декабря прошлого года.