СБУ разоблачила в Днепре крупнейшую с начала войны сеть наводчиков российских обстрелов – эта спецоперация еще раз свидетельствует о том, что Украина побеждает РФ в войне спецслужб. Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Он отмечает, что следствие еще будет проверять причастность задержанных лиц к недавнему ракетному удару по жилому дому в Днепре, где погибли 46 жителей.

«Арестовано 7 человек, работающих на российской Генштаб в Днепре. Отмечу, что впервые с начала войны удалось за раз обнаружить такое количество агентов. И эта спецоперация – очередной успех наших в войне со спецслужбами врага. Надо признать, что в последние полгода мы эту борьбу выигрываем», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, об этом свидетельствует и многократные «хлопки» в России и на захваченных ею территориях — «Крымский мост», бухта Севастополя, аэродромы в Энгельсе и т.д. Также отсутствие аналогичных диверсионных актов россиян в украинском тылу.

«Попытки таких атак есть. Их десятки. А вот результатов нет — они нейтрализованы нашей спецслужбой», — пишет Загородний.

Он напомнил, что глава СБУ Василий Малюк подчеркнул – СБУ системно отрабатывает всех, кто помогает наводить ракеты на украинские города.

«Сегодня спецслужба расследует более 1,5 тысячи уголовных производств по фактам госизмены, и более 2 тысяч по коллаборационной деятельности. Но, отмечу, что СБУ сегодня вынуждена действовать в том числе преодолевая преграды в виде устаревшего украинского законодательства. Закон о контрразведке, принятый в мирные 90-х никак не отвечает нынешним реалиям. Новый уже находится в Раде и требует скорейшего принятия», — резюмирует Загородний.