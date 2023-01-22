Председатель верхней палаты парламента Туркменистана, экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов объявлен национальным лидером (Милли лидер) государства. Об этом сообщили в субботу в информационной программе «Ватан» официального туркменского телевидения.

Как передает ТВ по итогам прошедшего 21 января совместного заседания палат парламента Туркменистана, выступившие на нем высказались за законодательное закрепление статуса экс-президента страны в качестве национального лидера. На заседании парламентарии обсудили и приняли проекты Конституционных законов о внесении изменений и дополнений в конституцию страны и законодательном закреплении статуса Гурбангулы Бердымухамедова в качестве национального лидера туркменского народа. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил их и подписал.