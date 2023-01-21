Сожжение священной для мусульман книги — Корана в Стокгольме является сатанизмом, власти Швеции должны решительно отреагировать на этот акт исламофобии и призвать к ответу тех, кто в нем участвовал, сказал заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) муфтий Рушан Аббясов.

«Мусульмане России безмерно возмущены очередным богомерзким поступком, произошедшим в Швеции. Сжигание священных писаний — не что иное, как сатанизм, который все чаще проявляется в Европе, стремительно теряющей свои духовные основы. <…> Призываем власти Швеции категорично отреагировать на этот акт исламофобии и призвать к ответу тех, кто в нем участвовал», — сказал Аббясов.

Он отметил, что поступок шведских радикалов свидетельствует об их «ментальной ущербности и бездуховности». «Вместо того, чтобы выразить свою точку зрения цивилизованным способом, они скатились до такого отвратительного действия, задевающего чувства мусульман всего мира», — добавил замглавы ДУМ РФ.