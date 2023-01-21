«На нашей встрече с Энтони Блинкеном мы выразили искренность братского Азербайджана за мир». Об этом после своего визита в США заявил глава МИД Турции Мевлуд Чавушоглу.

Он отметил, что на всех своих встречах с турецкой общиной в США он упоминал о братстве Азербайджана и Турции: «Кроме того, на нашей встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном мы говорили об искреннем стремлении Азербайджана к миру на Южном Кавказе, что его предложения должны быть приняты во внимание, и что важно прекратить провокации. Там, где нас нет, все наши азербайджанские братья, особенно господин президент Ильхам Алиев, защищают права Турции и говорят о Турции. Где нет Азербайджана, также президент Турции и мы защищаем права нашего братского Азербайджана, потому что мы — одна нация».