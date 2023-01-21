На имя супруги кандидата в президенты Чехии и бывшего премьера страны Андрея Бабиша пришло анонимное письмо с оскорблениями, в конверте была пуля, заявил Бабиш, передает Cesky Novini.

«Охрана передала мне конверт на имя моей жены Моники, в котором была пуля и анонимное сообщение, полное оскорблений. К сожалению, речь идет о запугивании кандидата в президенты и его семьи», — сказал он.

Бабиш сообщил, что обратился в полицию после инцидента. Он отметил, что опасается за свою жизнь и свою семью.

В полиции рассказали, что ведут расследование по факту случившегося. Полицейские сообщили, что письмо пришло Бабишу в четверг. Там не уточнили, действительно ли находившийся в конверте предмет был пулей, его осмотрят эксперты.

Как пишет издание, угрозы в адрес Бабиша осудили его соперник, Петр Павел, а также премьер-министр Петр Фиала. Он написал в Twitter, что «необходимо безоговорочно осудить любое насилие, как прямое, так и в форме угроз». «Таким вещам не место в Чехии», — подчеркнул премьер.