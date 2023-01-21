Деструктивные действия и заявления не служат восстановлению мира в регионе, а в первую очередь они направлены против Армении.

Об этом заявил начальник управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде, комментируя мнение, высказанное министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в интервью информационному агентству «Арменпресс».

«Обвинения министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в адрес Азербайджана в ходе интервью совершенно необоснованны и неприемлемы», — отметил А.Гаджизаде.

«Заявления о продолжающихся переговорах министра иностранных дел Армении, отказавшейся от участия в третьей встрече с азербайджанской стороной в Москве, которая стала бы продолжением женевской и вашингтонской встреч, лицемерны. Утверждения армянской стороны о том, что целью армянской стороны является мир и безопасность в регионе абсурдны, так как Армения всеми средствами препятствует предложениям Азербайджана по обеспечению мира и безопасности в регионе, в том числе открытию всех коммуникаций, продвижению процесса делимитации, подписанию мирного соглашения в кратчайшие сроки, а также продолжает провокации против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», — говорится в сообщении МИД.

Как сказал Гаджизаде, тот факт, что министр иностранных дел Армении в ходе интервью произнес такие фразы, как «власть Нагорного Карабаха», свидетельствует о том, что эта страна до сих пор не отказалась от своих территориальных претензий к Азербайджану.

В то же время вмешательство в работу Лачинской дороги, являющейся суверенной территорией Азербайджана, является показателем того, что Армения еще не забыла проводимую в течение 30 лет оккупационную политику. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Карабах признан всем миром территорией Азербайджана.

«Вместо того, чтобы высказывать мнение о том, что Азербайджан до сих пор не ответил на предложения Армении, и вводить международную общественность в замешательство, министру иностранных дел Армении следует обратить внимание на то, от кого поступило первое предложение по подготовке мирного соглашения, кто первым представил базовые принципы, кто представил первый проект по элементам мирного соглашения на женевской встрече, а также в какие сроки Азербайджан и Армения высказывали свои позиции. Тот факт, что Армения, представив в декабре прошлого года свои последние предложения по мирному договору, заявила о готовности немедленно подписать документ на основе этих предложений, продемонстрировал, что эта страна не относится серьезно к переговорному процессу. Армянской стороне следует заявить, готова ли она к встрече вместо манипуляций по процессу. Еще раз хотим подчеркнуть, что азербайджанская сторона выступает за проведение переговоров по мирному соглашению в кратчайшие сроки, и всегда готова к этому», — отметил Гаджизаде.