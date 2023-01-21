Президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio призвал не поставлять вооружение Киеву из-за угрозы глобального конфликта, сообщает пресс-служба президента страны.

«Самая важная ценность — мир и человеческая жизнь. Дать оружие [Украине] означает тушить пожар бензином», — сказал президент.

Он отметил, что украинский конфликт «неминуемо и постепенно» подталкивает к глобальному конфликту с возможностью ядерного самоуничтожения. Радев подчеркнул, что, призывая к «миру через войну», мир стремительно летит к развитию ситуации по антиутопии Джорджа Оруэлла и написанному им «Война — это мир».