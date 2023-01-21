В издании International Policy Digest опубликована обширная статья об акции протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди, а также об обеспокоенности Азербайджанского государства, вызванной незаконной добычей полезных ископаемых в Карабахе.

В статье, написанной исполнительным директором школы общественных и международных вопросов Университета Балтимора, профессором Иваном Сашей Шиханом, отмечено предвзятое отношение на Западе к акциям, проводимым армянскими и азербайджанскими экоактивистами против ущерба горнодобывающей промышленности.