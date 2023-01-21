Министры иностранных дел стран Балтии обратились с призывом к Германии в связи с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

«Мы — министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призываем Германию предоставить Украине танки «Леопард». Это важно для того, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе», — подчеркнул Габриелюс Ландсбергис.

Глава МИД Литвы заявил, что Германия как ведущая сила Европы несет в этом вопросе особую ответственность.