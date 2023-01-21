В Бинагадинском районе Баку халатность взрослых привела к тяжелому ранению ребенка. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

20 января, около 17:00, в полицию поступила информация о госпитализации ребенка в поселке Бинагади с огнестрельным ранением.

Сотрудники 4-го отделения полиции Бинагадинского района выехали на место происшествия. Расследованием было установлено, что в результате неосторожного обращения 9-летним ребенком с охотничьем ружьем его отца 7-летний двоюродный брат получил огнестрельное ранение груди. Сотрудники полиции изъяли ружье hurchill с соответствующими документами.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 131 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) УК АР.

Ведется расследование.