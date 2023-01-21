Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время наблюдается смягчение напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, сообщает «Интерфакс».

В ответ на вопрос, снизилась ли напряженности в отношениях между странами, заданный во время выступления Блинкена на мероприятии в Чикагском университете, он сказал: «Я думаю, что да, потому что, когда вы это обсуждаете, вовлечены, это имеет тенденцию оказывать такой эффект».

Американский госсекретарь добавил, что «по ощущениям, температура упала до определенного градуса».

«Остальной мир ожидает, что мы будем ответственно управлять этими отношениями. Известно, что то, как мы справляемся с этим, на самом деле повлияет и на него», — добавил Блинкен.

Дипломат отметил озабоченность Вашингтона ситуацией вокруг Тайваня.

По его словам, действия Китая в последнее время свидетельствуют, что Пекин «больше не устраивает статус-кво (…), который был успешным с точки зрения отношений между нашими странами и управления сложной ситуацией».

Блинкен отметил, что в ответ на заявления Китая, который считает тайваньскую проблему своим внутренним делом, США говорят, что она «представляет интерес для Соединенных Штатов и стран по всему миру».

Госсекретарь коснулся китайкой темы в преддверии визита в Пекин, который, как сообщают СМИ, ссылаясь на официальных представителей, намечен на 5-6 февраля текущего года.