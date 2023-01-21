Около 80% сотрудников американской компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, были уволены или уволились сами с тех пор, как компанию приобрел Илон Маск. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на данные внутренних записей Twitter, сообщает ТАСС.

По его информации, число штатных сотрудников компании сократилась примерно до 1,3 тыс. В частности, отдел, занимающийся рекомендациями по политике компании, дизайну и изменениям продукта с целью обеспечения безопасности пользователей, сейчас насчитывает менее 20 штатных сотрудников.

По словам инженера, уволившегося из компании, подобная потеря работников и сокращение штата могут затруднить обслуживание сервиса. Под руководством Маска Twitter сократил численность персонала за счет массовых увольнений, другие сотрудники были вынуждены уйти после значительных изменений в политике компании.

19 января портал Business Insider со ссылкой на источники сообщал, что увольнения в Twitter набирают обороты, несмотря на заверения ее владельца в обратном. По их сведениям, две недели назад компанию были вынуждены покинуть десятки сотрудников, отвечающих за рекламу и монетизацию. В планах Маска закрытие многих международных офисов Twitter и нескольких подразделений в США, что может повлечь за собой сокращение штата компании до 2 тыс. человек, это рекордный показатель за последние 10 лет, указало издание.

27 октября прошлого года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. Сразу после покупки компании предприниматель уволил ряд членов руководства, а через некоторое время сократил штат. По данным Business Insider, до того как Маск стал владельцем Twitter, число штатных сотрудников компании составляло около 7,5 тыс.