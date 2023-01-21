Соединенные Штаты имеют доказательства того, что ЧВК «Вагнер» получает оружие из КНДР. При этом ожидается, что поставки вооружения будут продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби.

В свою очередь он призвал КНДР прекратить поставки оружия российским боевикам.

Кирби также поделился спутниковыми снимками, которые являются доказательством того, что КНДР отправляет оружие российской наемнической группировке.

Северная Корея ранее отрицала поставку оружия группе Вагнера.

