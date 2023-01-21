По будущему закону о военном планировании на 2024-2030 годы оборонный бюджет Франции должен увеличиться более чем на треть и достичь 400 млрд евро. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон выступая в 20 января на базе ВВС в Мон-де-Марсан.

«Тогда как закон военного планирования на 2019-2024 годы был рассчитан на 295 млрд евро, могу теперь вам сказать, что я запрошу законодателей, чтобы мы смогли иметь в период 2024-2030 годов бюджетное финансирование в 400 млрд евро», — отметил Макрон.

По его словам, Франция не должна отставать от угроз войны и быть готовой к возможным будущим конфликтам. Он заявил о многочисленности угроз, упомянув «конфликт высокой интенсивности в Европе» с участием России.

Макрон призвал к усилению вооруженных сил страны на всех уровнях, по всем видам и родам войск. Также он отметил важность улучшения производства оружия и боеприпасов.