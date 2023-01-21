Слова российского президента Владимира Путина о поставках вооружения Украине запугали лидеров западных стран. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Нас дурят. Путин их так запугал, что этот Байден… и Шольц… нам ничего не дадут», — заявил он.

Соскин добавил, что утверждения американских властей о сложностях обслуживания танков Abrams являются глупыми отговорками. Он напомнил, что такая военная техника стоит на вооружении во многих странах мира: Ираке, Египте и Саудовской Аравии.