Аналитический сервис Numbeo, который сравнивает статистику преступлений в мире, обнародовал обновленный рейтинг самых безопасных городов мира, который возглавил город Абу-Даби в ОАЭ.

Ежегодно аналитический сервис Numbeo рассчитывает рейтинг по уровню преступности (Crime Index). По оценкам Numbeo, в 2022 г. в Абу-Даби был самый низкий уровень преступности. В тройку лидеров также вошли Доха и Тайбэй.

Баку расположился на 85-й строчке рейтинга (между Гданьском и Братиславой).

Всего в списке 420 городов.