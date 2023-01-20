Министерство финансов США объявит российскую наемническую организацию ЧВК «Вагнера» транснациональной преступной организацией. Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, на следующей неделе Министерство финансов также введет новые санкции против «вагнеровцев» и ее глобальных союзников.

«Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет ЧВК «Вагнера», в том числе благодаря продолжающейся серьезной преступной деятельности», — заявил Кирби.