В Сумгайыте произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, жители эвакуированы. Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что на 1 этаже жилого здания общей площадью 250 м2 (объект в настоящее время не функционирует) сгорели древесные отходы в комнате общей площадью 20 m², а на втором этаже частично сгорела пластиковая оконная рама квартиры общей площадью 76 м2.

Во время пожара пожарные эвакуировали 12 жителей здания из задымленных квартир в безопасную зону.

Объект и квартиры защищены от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.