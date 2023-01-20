Очередное заседание Тбилисского городского суда по рассмотрению ходатайства об освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья завершилось в пятницу, новые слушания назначены на 23 и 27 января. Об этом в пятницу сообщил телеканал «Мтавари архи».

По данным телеканала, судья Георгий Аревадзе назначил очередные слушания на 23 и 27 января, начало заседаний — 14:00 по местному времени (совпадает с бакинским). По ходатайству об освобождении Саакашвили в тбилисском городском суде предстоит допросить еще несколько врачей и экспертов.

На заседании в пятницу были допрошены невролог Отар Тоидзе, медсестра клиники «Вивамед», где Саакашвили проходит лечение, Нона Пантиашвили, психолог Лиана Чохели, а также психиатр Георгий Берулава. Специалисты, изучавшие здоровье Саакашвили и имевшие с ним непосредственный контакт, подтвердили его тяжелое состояние. Как сообщил Тоидзе, у экс-президента выявлены заболевание центральной нервной системы, периферийная нейропатия, повреждение автономной нервной системы, энцефалопатия неуточненная, энцефалопатия Вернике и нейрокогнитивное расстройство. Также, по словам невролога, он страдает травматической нейропатией, то есть контузией спинного мозга.

Ранее эксперты неправительственной организации «Эмпатия» обнаружили в организме Саакашвили тяжелые металлы, в том числе следы ртути. По их данным, у политика выявлено десять диагнозов, которые несовместимы с тюремным заключением. В Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии сообщали, что взятые у Саакашвили анализы показали отсутствие отравляющих веществ. Позиция властей Грузии заключается в том, что бывший президент симулирует.