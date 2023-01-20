Командование Морским компонентом Сил реагирования НАТО, которое ежегодно меняется между несколькими странами-участницами альянса, с 1 февраля перейдет Турции. Об этом сообщает телекомпания TRT.

С начала 2022 года эту функцию выполняла Великобритания, в феврале 2024 году командование перейдет Италии.

Для управления морскими силами НАТО будет использоваться командный центр ВМС Турции TURMARFOR, который был открыт в 2020 году и обладает возможностью координировать морские силы разных стран.

По словам представителя TURMARFOR Джюнейта Талаймана, подобные возможности есть еще у четырех стран НАТО — Великобритании, Франции, Италии и Испании.

Командующий военно-морскими силами Турции контр-адмирал Хусейн Тигли отметил, что подобное взаимодействие показывает важность, с которой Турция относится к НАТО.