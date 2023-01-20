Федеральная служба разведки Германии (BND) обеспокоена высокими потерями ВСУ в боях за город Бахмут в Донбассе на востоке Украины.

Как утверждает Der Spiegel, представители службы внешней разведки ФРГ проинформировали немецких политиков на секретном совещании в Бундестаге о том, что украинская армия ежедневно теряет в боях под Бахмутом трехзначное число солдат.

По мнению немецкой спецслужбы, захват Бахмута россиянами будет иметь серьезные последствия, поскольку позволит войскам РФ продвинуться дальше вглубь Украины.

Представители BND отмечают, что российская армия действовала под Бахмутом с «беспощадной жестокостью», бросая солдат в атаку как «пушечное мясо».

Спецслужба предполагает, что высокие потери среди российских военных не играют значимой роли в тактике ведения войны Россией.