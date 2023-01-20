Ереван рассматривает идею проведения встречи с участием глав Азербайджана, Грузии и Армении, сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью «Арменпресс».

«Армения проявляет большой интерес в вопросе развития трехстороннего диалога стран Южного Кавказа. Мы рассматриваем возможную тбилисскую платформу в сфере региональных трехсторонних дискуссий, а не двусторонних армяно-азербайджанских встреч. Сейчас циркулирует идея встречи премьер-министров Армении и Грузии с президентом Азербайджана», — сказал Мирзоян.

Армянская сторона, по его словам, выразила готовность и сейчас готова к такой встрече.