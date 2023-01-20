Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала корпорацию Meta на €5,5 млн за нарушение мессенджером WhatsApp правил конфиденциальности Евросоюза при обработке персональной информации пользователей. Об этом сообщает издание Associated Press News.

Корпорация Марка Цукерберга подверглась штрафу из-за того, что WhatsApp «принуждал пользователей к передаче личных данных для обеспечения лучших услуг и безопасности». Отмечается, что приказ Комиссии мог бы быть издан и раньше, но страны ЕС не сразу пришли к единогласному решению о наказании Meta.

Кроме штрафа европейский регулятор обязал WhatsApp привести свои механизмы обработки пользовательских данных в соответствие с правилами конфиденциальности ЕС. На исполнение этого требования компании отвели шесть месяцев.

В WhatsApp заявили, что не согласны с решением Комиссии и намерены подать апелляцию.

«Мы твердо верим в то, что работа механизмов сервиса соответствует как техническим, так и юридическим требованиям [ЕС]», – цитирует AP News заявление WhatsApp.

Незадолго до обсуждаемого события ирландская Комиссия по защите данных за аналогичные нарушения на сумму €390 оштрафовала Facebook.