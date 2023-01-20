Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, что в Киев прибыли сенаторы США, с которыми представители киевских властей обсудили ряд тем.

По словам политика, в пятницу, 20 января, в украинскую столицу приехали американские сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, которые, как указал он, являются «настоящими друзьями Украины».

«Проговорили ключевые темы сотрудничества: вооружение, финансы, энергетику, санкции, восстановление», — заявил Шмыгаль.

Он также выразил благодарность сенаторам за особый вклад в поддержку украинского государства.

«Их поддержка закона, который включает 45 миллиардов долларов для Украины, — весомый символ солидарности», — добавил премьер.