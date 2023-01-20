Президент Владимир Путин обсудил ход «специальной операции» с членами Совета безопасности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, состоялся обмен мнениями: «Министр обороны Сергей Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели. Глава государства информировал о своих недавних телефонных международных контактах. Обсуждались также актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня», — заявил Песков.